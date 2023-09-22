Где ждать осадков и как долго они будут, спрогнозировали синоптики. Не забудьте подготовить свои зонтики, передает 24 Канал.

Кстати говоря Жара возвращается: как долго еще будет тепло осенью

В каких областях будет лить в ближайшие дни

В Укргидрометцентре отметили, что днем 22 сентября на Закарпатье и Прикарпатье, в течение суток 23 сентября в западных областях местами кратковременный дождь. Кроме того, возможна гроза. Заметим, что согласно прогнозу на картах, кое-где на Западе дожди вероятны и 25 сентября.

Прогноз погоды на 23 сентября / Скриншот из Укргидрометцентра

Ночью и утром 23 – 24 сентября в южных, центральных и восточных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 10 – 16, на побережье морей и Закарпатье даже до +19. Днем в Украине пригреет до +22...+29. Только в воскресенье на крайнем Западе 18 – 20 градусов тепла.

Заметим, что ни затяжные дожди, ни резкое и сильное похолодание синоптики еще не прогнозируют.

Достойно внимания Когда в Украине пройдет жара, придет похолодание, дожди и заморозки: интервью с синоптиком Птухой

В Украине продолжается метеорологическое лето

Ранее в интервью 24 Каналу синоптик Укргидрометцентра отметила, что в Украине продолжается лето.

Метеорологическая осень у нас еще не наступила, потому что это когда среднесуточная температура ниже +15 градусов. То есть сейчас в Украине по сути еще продолжается метеорологическое лето,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Заморозков в ближайшие дни еще не будет. Соответственно бабьего лета тоже. Синоптик отметила, что погодные процессы, которые люди так называют, происходят преимущественно после первого холода.

"То есть это чаще всего в конце сентября или октября, когда снова наступает период такой антициклональной погоды, но уже после того, как были первые ощутимые понижения температуры", – объяснила представительница Укргидрометцентра.