Когда же ждать бабье лето, в интервью 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Кстати говоря Синоптики ответили, будет ли сильное похолодание в ближайшее время

"Метеорологическая осень у нас еще не наступила"

Наталья Птуха отметила, что на самом деле в официальной синоптической научной терминологии нет вообще такого термина как "бабье лето". Он чисто народный. Погодные процессы, которые люди так называют, происходят в основном после первых заморозков, после первого холода.

То есть это чаще всего в конце сентября или октября, когда снова наступает период такой антициклональной погоды, но уже после того, как были первые ощутимые понижения температуры,

– объяснила синоптик.

Представительница Укргидрометцентра отметила, то, что у нас сейчас нельзя назвать бабьим лето. Это просто мягкий переход от лета к осени, удержание средней погоды. В частности, немного осенней ночью и почти летней днем.

Метеорологическая осень у нас еще не наступила, потому что это когда среднесуточная температура ниже +15 градусов. То есть сейчас в Украине по сути еще продолжается метеорологическое лето,

– подчеркнула Птуха.

Обратите внимание! Синоптик рассказала, что в ближайшее время сильного похолодания, заморозков еще не будет.