Когда же ждать бабье лето, в интервью 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Кстати говоря Синоптики ответили, будет ли сильное похолодание в ближайшее время
"Метеорологическая осень у нас еще не наступила"
Наталья Птуха отметила, что на самом деле в официальной синоптической научной терминологии нет вообще такого термина как "бабье лето". Он чисто народный. Погодные процессы, которые люди так называют, происходят в основном после первых заморозков, после первого холода.
То есть это чаще всего в конце сентября или октября, когда снова наступает период такой антициклональной погоды, но уже после того, как были первые ощутимые понижения температуры,
– объяснила синоптик.
Представительница Укргидрометцентра отметила, то, что у нас сейчас нельзя назвать бабьим лето. Это просто мягкий переход от лета к осени, удержание средней погоды. В частности, немного осенней ночью и почти летней днем.
Метеорологическая осень у нас еще не наступила, потому что это когда среднесуточная температура ниже +15 градусов. То есть сейчас в Украине по сути еще продолжается метеорологическое лето,
– подчеркнула Птуха.