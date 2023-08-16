Какая будет погода в ближайшие дни, где снова будет ожидать осадков, спрогнозировали синоптики. Об этом пишет 24 Канал.

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Где будут идти дожди на этой неделе

В Укргидрометцентре отметили, что в течение 16 – 18 августа на территории нашего государства будет преобладать сухая и жаркая погода. Ночью столбики термометров будут доходить до +15...+20, на Юге до 23 градусов тепла. Днем пригреет до +27…+32.

Лишь на Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременные дожди, грозы,

– спрогнозировали синоптики.

Заметим, что, по прогнозам на картах Укргидрометцентра, в среду, вероятно, обойдется без грозы. Впрочем, уже в четверг она будет.

Кроме того, 17 июля также может лить во Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях. Интересно, что в других регионах преимущественно ясно.

Далее, 18 и 19 августа, дожди, вероятно, распространятся и на Волынскую и Ровенскую области. Правда, уже без грозы.

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Прогноз погоды на 16 августа / Скриншот из Укргидрометцентра