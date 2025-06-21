Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на выходные 21 – 22 июня в Украине

В начале третьей декады июня в Украине прогнозируют довольно холодную погоду, порывистый ветер и дожди. Все из-за преобладания северных воздушных масс, а еще на фоне активизации атмосферных фронтов и циклонической деятельности.

По прогнозу Кибальчича, на выходных среднесуточная температура воздуха во многих регионах будет на 4 – 6 градусов ниже средних многолетних показателей. Только в южных областях и Крыму, на Закарпатье ожидается ощутимо более теплая и стабильная погода.

В субботу, 21 июня, на Западе в районе Полесья, днем также в Винницкой области небольшие дожди. На остальной территории – существенные осадки не ожидаются. Ветер будет северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +6 – +11, днем +18 – +23 градуса.

На Севере в течение суток небольшие кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +7 – +12, днем +17 – +22 градуса.

В центральных областях переменная облачность и кратковременные дожди в течение суток. Днем местами возможны отдельные грозы. Будет преобладать ветер северо-западного направления, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +7 – +12, днем +18 – +23 градуса.

На Юге ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 9 – 14 метров на секунду, днем местами порывы, 15 – 20 метров на секунду. Ночью +10 – +16, днем +19 – +24 градуса.

На Востоке ночью без существенных осадков. Утром и днем небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, возможны отдельные грозы. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +7 – +12, днем +17 – +22 градуса.

В воскресенье, 22 июня, на Западе ночью без осадков, утром и днем кратковременные дожди, местами грозы и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Ветер западный, ночью 3 – 8 метров в секунду, днем 7 – 12 метров в секунду. Ночью +6 – +12, днем +20 – +25 градусов, на Закарпатье до +27.

На Севере ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы, 17 – 22 метра в секунду. Ветер преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +6 – +12 градусов, днем +17 – +22.

В центральных областях ночью без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +8 – +13, днем +21 – +26 градусов.

На Юге тепло и солнечно, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +11 – +16, днем +24 – +29 градусов.

На Востоке ночью без осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди, также возможны грозы. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, во время грозы возможно усиление до 15 – 20. Ночью +7 – +12 градусов, днем +20 – +25 градусов.