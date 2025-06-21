Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на вихідні 21 – 22 червня в Україні

На початку третьої декади червня в Україні прогнозують доволі холодну погоду, поривчастий вітер і дощі. Усе через переважання північних повітряних мас, а ще на тлі активізації атмосферних фронтів і циклонічної діяльності.

За прогнозом Кібальчича, на вихідних середньодобова температура повітря в багатьох регіонах буде на 4 – 6 градусів нижчою від середніх багаторічних показників. Тільки в південних областях і Криму, на Закарпатті очікується відчутно тепліша та стабільніша погода.

У суботу, 21 червня, на Заході в районі Полісся, удень також на Вінниччині невеликі дощі. На решті території – істотні опади не очікуються. Вітер буде північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +6 – +11, удень +18 – +23 градуси.

На Півночі протягом доби невеликі короткочасні дощі, удень місцями грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Уночі +7 – +12, удень +17 – +22 градуси.

У центральних областях мінлива хмарність і короткочасні дощі впродовж доби. Удень подекуди можливі окремі грози. Переважатиме вітер північно-західного напрямку, 7 – 12 метрів на секунду. Уночі +7 – +12, удень +18 – +23 градуси.

На Півдні вночі без істотних опадів, удень подекуди невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 9 – 14 метрів на секунду, удень подекуди пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +10 – +16, удень +19 – +24 градуси.

На Сході вночі без істотних опадів. Уранці й удень невеликі, місцями помірні короткочасні дощі, можливі окремі грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Уночі +7 – +12, удень +17 – +22 градуси.

У неділю, 22 червня, на Заході вночі без опадів, уранці й удень короткочасні дощі, подекуди грози та шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вітер західний, уночі 3 – 8 метрів на секунду, удень 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +6 – +12, удень +20 – +25 градусів, на Закарпатті до +27.

На Півночі вночі без опадів, удень короткочасні дощі, грози, подекуди град і шквали, 17 – 22 метри на секунду. Вітер переважно західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +6 – +12 градусів, удень +17 – +22.

У центральних областях уночі без опадів, вдень пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Уночі +8 – +13, удень +21 – +26 градусів.

На Півдні тепло й сонячно, без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +11 – +16, удень +24 – +29 градусів.

На Сході вночі без опадів, удень невеликі, місцями помірні дощі, також можливі грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, під час грози можливе посилення до 15 – 20. Уночі +7 – +12 градусів, удень +20 – +25 градусів.