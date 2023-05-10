Чем будет удивлять погода ближайшие трое суток, 10 –12 мая, спрогнозировали в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды на несколько дней

По словам синоптиков, 10 мая в восточных и юго-восточных областях, днем и в Одесской области, 11 мая местами на Западе и Северо-Востоке страны небольшие кратковременные дожди. На остальных территориях без осадков.

Заметим, что ветер будет преимущественно северо-восточный. Порывы достигнут 5 – 10 метров в секунду.

Температура 10 – 11 мая ночью 1 – 8 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов, ночью (среди – 24 Канал) в западных, Житомирской и Винницкой областях заморозки и в воздухе 0 – 3 градуса. Температура днем 10 – 17 тепла, в Закарпатье до +20 градусов. 12 мая в Украине ночью 3 – 8 тепла, днем 15 – 20,

– отметили в Укргидрометцентре.

Добавим, вероятно, уже в эту пятницу заморозки не будут донимать. Кстати, раньше синоптик Наталья Птуха рассказала, когда наконец-то пригреет до +25 градусов.

Ориентировочный прогноз погоды на 12 мая / Скриншот из Укргидрометцентра

Обратите внимание! О долгожданном потеплении и первых прогнозах на июнь уже в скором времени читайте на 24 Канале.