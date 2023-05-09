Прогноз погоды на ближайшие несколько дней обнародовали в Укргидрометцентре. Все, что нужно знать, рассказывает 24 Канал.

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В каких областях и сколько еще будут заморозки

Синоптики рассказали, что 9 – 10 мая на Юге, Востоке и в Днепропетровской области, днем 11 мая кое-где на Левобережье будут кратковременные дожди. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Также преимущественно северо-восточный ветер. Его порывы будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Ночью 10 и 11 мая в западных, Житомирской и Винницкой областях в воздухе сильные заморозки 0 – 5 градусов (II уровень опасности). В Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях на поверхности грунта заморозки 0 – 5 градусов (I и уровень опасности),

– предупредили в Укргидрометцентре.

Также добавили, что днем воздух прогреется до 9 –15 градусов тепла. Тем временем на Закарпатье 16 – 20 градусов.

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Ориентировочный прогноз погоды на 10 мая / Скриншот из Укргидрометцентра

Где на этой неделе возможны грозы

По ориентировочному прогнозу на сайте Укргидрометцентра, днем 13 мая в большинстве областей Украины снова будет капать. Временами ожидаются кратковременные дожди с грозой. Однако на Юге и Востоке, вероятно, будет сухо.

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Ориентировочный прогноз погоды на 13 мая / Скриншот из Укргидрометцентра