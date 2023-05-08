В большинстве западных и северных областей на поверхности почвы будут заморозки – 0 – 5 градусов. Небольшой мокрый снег прогнозируется на высокогорье Карпат.
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Погода в регионах Украины
На Западе Украины будет облачная погода, в среднем 12 – 14 градусов тепла днем и 3 – 5 – ночью. В северных областях существенных осадков тоже не прогнозируют.
На Востоке, Юге страны и на Днепропетровщине прогнозируют кратковременные дожди. Там температура воздуха днем будет достигать 11 – 15 градусов тепла, ночью – 5 – 9 градусов.
В Киевской области температура ночью будет 1 – 6 градусов тепла, на поверхности почвы также заморозки – до 0 – 5 градусов; температура днем – 9 – 14 градусов тепла. В Киеве ночью будет 4 – 6 градусов, днем – 11 – 13 градусов.
Теплее всего будет в Закарпатье – до 17 градусов тепла.
Погода в городах Украины
Киев – +11...+13
Ужгород – +14...+16
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +11...+13
Ровно – +11...+13
Житомир – +11...+13
Винница – +12...+14
Одесса – +13...+15
Николаев – +12...+14
Херсон – +12...+14
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +11...+13
Сумы – +11...+13
Полтава – +11...+13
Днепр – +11...+13
Запорожье – +11...+13
Донецк – +10...+12
Луганск – +11...+13
Харьков – +11...+13
Прогноз погоды на 9 мая / Фото Укргидрометцентра.