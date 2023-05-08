В большинстве западных и северных областей на поверхности почвы будут заморозки – 0 – 5 градусов. Небольшой мокрый снег прогнозируется на высокогорье Карпат.

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Погода в регионах Украины

На Западе Украины будет облачная погода, в среднем 12 – 14 градусов тепла днем и 3 – 5 – ночью. В северных областях существенных осадков тоже не прогнозируют.

На Востоке, Юге страны и на Днепропетровщине прогнозируют кратковременные дожди. Там температура воздуха днем будет достигать 11 – 15 градусов тепла, ночью – 5 – 9 градусов.

В Киевской области температура ночью будет 1 – 6 градусов тепла, на поверхности почвы также заморозки – до 0 – 5 градусов; температура днем – 9 – 14 градусов тепла. В Киеве ночью будет 4 – 6 градусов, днем – 11 – 13 градусов.

Теплее всего будет в Закарпатье – до 17 градусов тепла.

Обратите внимание! Ночью 9 мая на Севере и в Центре Украины из-за заморозков на поверхности почвы объявили I уровень опасности. Ночью 10 – 11 мая в западных, Житомирской и Винницкой области в воздухе сильные заморозки – 0 – 5 градусов, то есть 2 уровень опасности. В Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях на поверхности грунта заморозки – ориентировочно 0 – 5 градусов, то есть тоже 1 уровень опасности.

Погода в городах Украины

Киев – +11...+13

Ужгород – +14...+16

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +11...+13

Винница – +12...+14

Одесса – +13...+15

Николаев – +12...+14

Херсон – +12...+14

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +11...+13

Сумы – +11...+13

Полтава – +11...+13

Днепр – +11...+13

Запорожье – +11...+13

Донецк – +10...+12

Луганск – +11...+13

Харьков – +11...+13





Прогноз погоды на 9 мая / Фото Укргидрометцентра.