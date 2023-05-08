Кадры заснеженных Карпат обнародовали спасатели. Заметим, что 24 Канал недавно также предупреждал об осадках в горах.
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В Карпатах выпал снег
А тем временем на горе Поп Иван Черногорский выпало 5 сантиметров снега,
– отметили в ГСЧС.
Также добавили, что там пока облачно, туман. Ветер северо-восточный с порывами 8 метров в секунду.
Заметим, что в горах сейчас, 8 мая, довольно низкая температура. В частности, 4 градуса мороза.
В Карпатах 5 сантиметров снега / фото ГСЧС
Что известно о похолодании в мае
Ранее в эксклюзивном комментарии 24 Канала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что на территорию нашего государства с Севера будет влиять поле повышенного давления. Так что будет поступать более прохладная воздушная масса.
Также, по прогнозу синоптиков, именно в воскресенье, 7 мая, в Карпатах ожидался снегопад.