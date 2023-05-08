Кадри засніжених Карпат оприлюднили рятувальники. Зауважимо, що 24 Канал нещодавно також попереджав про опади у горах.
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У Карпатах випав сніг
А тим часом на горі Піп Іван Чорногірський випало 5 сантиметрів снігу,
– зазначили у ДСНС.
Також додали, що наразі там хмарно, туман. Вітер північно-східний з поривами 8 метрів на секунду.
Зауважимо, що у горах зараз, 8 травня, досить-таки низька температура. Зокрема, 4 градуси морозу.
У Карпатах 5 сантиметрів снігу / фото ДСНС
Що відомо про похолодання у травні
Раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що на територію нашої держави з Півночі впливатиме поле підвищеного тиску. Тож надходитиме більш прохолодна повітряна маса.
Також за прогнозом синоптиків, саме у неділю, 7 травня, у Карпатах очікувався снігопад.