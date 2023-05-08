Синоптик розповідає, що малорухомий антициклон "Tina" облаштувався останніми днями над країнами Балтії та Фінською затокою Він сформувався за умов холодних повітряних мас над Скандинавією.
Завдяки своєму особливому розташуванню, "Tina" сприяє надходженню морозного повітря з північних широт у більш південні. Тож, як наслідок, практично по всій території України температура повітря суттєво знизилася аж до заморозків вночі.
Кібальчич зазначає, що цього тижня синоптичні умови істотно не зміняться. Знову переважатиме холодна погода з періодичними дощами та подекуди грозами.
Окрім того, стійкі північно-східні вітри, а також хмарність будуть додатковою перешкодою для денного прогріву повітря, тому максимальні значення температури очікуються на досить-таки "скромному рівні".
До середини травня утримається прохолодна погода, місцями з дощами та поривчастим вітром, – прогнозує синоптик.
Зауважимо, раніше Кібальчич писав, що більш інтенсивне тепло варто очікувати вже у другій половині травня. У третій декаді на Півдні та Заходи стовпчики термометрів в окремі дні можуть досягти вже +30 градусів. Також помітно теплішими стануть і ночі.