Синоптик рассказывает, что малоподвижный антициклон "Tina" обосновался в последние дни над странами Балтии и Финским заливом. Он сформировался в условиях холодных воздушных масс над Скандинавией.
Благодаря своему особому расположению, "Tina" способствует поступлению морозного воздуха из северных широт в более южные. Как следствие, практически по всей территории Украины температура воздуха существенно снизилась вплоть до заморозков ночью.
Кибальчич отмечает, что на этой неделе синоптические условия не изменятся. Снова будет преобладать холодная погода с периодическими дождями и иногда грозами.
Кроме того, устойчивые северо-восточные ветры, а также облачность будут являться дополнительным препятствием для дневного прогрева воздуха, поэтому максимальные значения температуры ожидаются на довольно-таки "скромном уровне".
До середины мая сохранится прохладная погода, местами с дождями и порывистым ветром. – прогнозирует синоптик.
Заметим, что ранее Кибальчич писал, что более интенсивное тепло следует ожидать уже во второй половине мая. В третьей декаде на Юге и Западе столбики термометров в отдельные дни могут достигнуть +30 градусов. Также заметно теплее станут и ночи.