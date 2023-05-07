Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла у коментарі 24 Каналу, коли ж у травні пригріє до +25 градусів.

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Прогноз синоптиків, коли чекати +25 градусів

Наталія Птуха зазначає, що найближчим часом стрімкого потепління не буде. Температурні максими підійматимуться повільно. Ба більше, про спеку в першій половині травня навіть не йдеться.

Комфортні (температури – 24 Канал), +25 градусів, можливо, будуть аж у другій половині травня,

– додала синоптикиня.

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