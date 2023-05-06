Де саме ще очікуються заморозки та сніг, у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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У яких областях прогнозують заморозки
Вночі суботи в Україні знову похолодало. Напередодні синоптикиня розповіла, що на територію нашої держави почне впливати поле підвищеного тиску. Тож, якщо ще в середині тижня була доволі-таки комфортна температура, тепер надходитиме більш холодна повітряна маса.
Наталія Птуха пояснила, що під час антициклону менше хмарності, більше прояснень, і в нічні години знову можемо спостерігати заморозки.
Вночі 7, 8 та 9 травня в Україні, крім південної частини, Закарпаття та Прикарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0 — 5 градусів (I рівень небезпечності, жовтий). 6 — 7 травня на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині сильні заморозки у повітрі 0 — 3 градуси (II рівень небезпечності, помаранчевий),
— попередили в Укргідрометцентрі.
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Ба більше, у неділю, 7 травня, у Карпатському регіоні можуть бути опади у вигляді помірного дощу, подекуди навіть з мокрим снігом.
Тобто у цей один день у Карпатському регіоні трохи неприємна погода буде: опади, хмарність, на високогір'ї навіть з мокрим снігом. На це варто звернути увагу. Якщо, наприклад, хтось збирається в гори, то краще не робити цього,
– підкреслила Птуха.