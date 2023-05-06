Где еще ожидаются заморозки и снег, в комментарии 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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В каких областях прогнозируют заморозки

Ночью субботы в Украине снова похолодало. Накануне синоптик рассказала, что на территорию нашего государства начнет влиять поле повышенного давления. Если еще в середине недели была довольно-таки комфортная температура, то теперь будет поступать более холодная воздушная масса.

Наталья Птуха объяснила, что во время антициклона меньше облачности, больше прояснений и в ночные часы снова можем наблюдать заморозки.

Ночью 7, 8 и 9 мая в Украине, кроме южной части, Закарпатья и Прикарпатья, на поверхности грунта заморозки 0 — 5 градусов (I уровень опасности, желтый). 6 – 7 мая на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Черниговщине и Сумщине сильные заморозки в воздухе 0 – 3 градуса (II уровень опасности, оранжевый),

— предупредили в Укргидрометцентре.

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Более того, в воскресенье, 7 мая, в Карпатском регионе могут быть осадки в виде умеренного дождя, кое-где даже с мокрым снегом.

То есть в этот день в Карпатском регионе немного неприятная погода будет: осадки, облачность, на высокогорье даже с мокрым снегом. На это следует обратить внимание. Если, например, кто-то собирается в горы, то лучше не делать этого,

– подчеркнула Птуха.