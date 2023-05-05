Долгий дождливый период в Украине уже завершился. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда в Украине ожидается сухая погода

Атмосферный фронт, который будет проходить по Украине, 5 мая повлечет за собой кратковременные дожди в северо-восточных областях и в Карпатах. Между тем, в других регионах уже без осадков.

После того как пройдет не слишком активный фронт, мощный антициклон обеспечит сухую погоду… Уже 8 и 9 мая большинство областей уже без осадков, даже 10-го также,

– отметила Наталья Птуха.

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Ориентировочный прогноз погоды на 8 мая / Скриншот из Укргидрометцентра

Также добавила, что в воскресенье 7 мая в Карпатском регионе могут быть осадки в виде умеренного дождя. На высокогорье даже с мокрым снегом.