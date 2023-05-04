О смене погоды в ближайшее время в комментарии 24 Канала рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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В Украине снова похолодает

Синоптик отметила, что вскоре на территорию нашего государства с Севера начнет влиять поле повышенного давления. Если вчера, 3 мая, антициклон был с Юга, и наблюдалась достаточно комфортная температура, то уже вскоре будет поступать более прохладная воздушная масса.

Во время антициклона меньше облачности, больше прояснений, и в ночные часы снова можем наблюдать такое явление как заморозки. Преимущественно они будут касаться северной части Украины, но так же иногда и в центральных, и западных областях могут быть,

– рассказала Наталья Птуха.

Также уточнила, что вероятность таких опасных метеорологических явлений достаточно высока как раз на 6 и 7 мая. В скором времени синоптики Укргидрометцентра обнародуют детальное предупреждение о заморозках. Следите за информацией на сайте и в соцсетях.

Прогноз погоды на 6 мая / Скриншот из Укргидрометцентра