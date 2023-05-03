Однако в некоторых областях ожидается небольшое похолодание. Максимальная температура воздуха днем будет 23 градуса тепла.
Важно Украину накроет аномальный холод: когда ухудшится погода
Какой будет погода 4 мая
В западных, северных и Одесской областях местами будет небольшой кратковременный дождь. На остальной территории – без осадков. Температура воздуха ночью будет 4 – 9 градусов тепла, днем – 15 – 20 градусов.
На востоке страны прогнозируется до 23 градусов тепла, в западных (кроме Закарпатской) и северных областях 12 – 17 градусов.
Ветер будет юго-западный с переходом на северо-восточный, 3 – 10 метров в секунду.
В Киеве ожидается теплая и солнечная погода. Ночью прогнозируют 7 – 9 градусов, а днем 15 – 17 градусов тепла.
Температура в крупнейших городах Украины
Киев – +15...+17
Ужгород – +18...+20
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +14...+16
Винница – +16...+18
Одесса – +16...+18
Николаев – +18...+20
Херсон – +18...+20
Симферополь – +16...+18
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +14...+16
Сумы – +14...+16
Полтава – +16...+18
Днепр – +16...+18
Запорожье – +18...+20
Донецк – +20...+22
Луганск – +20...+22
Харьков – +20...+22
Погода по Украине 4 мая / карта Укргидрометцентра