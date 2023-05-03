Однако в некоторых областях ожидается небольшое похолодание. Максимальная температура воздуха днем будет 23 градуса тепла.

Важно Украину накроет аномальный холод: когда ухудшится погода

Какой будет погода 4 мая

В западных, северных и Одесской областях местами будет небольшой кратковременный дождь. На остальной территории – без осадков. Температура воздуха ночью будет 4 – 9 градусов тепла, днем – 15 – 20 градусов.

На востоке страны прогнозируется до 23 градусов тепла, в западных (кроме Закарпатской) и северных областях 12 – 17 градусов.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-восточный, 3 – 10 метров в секунду.

В Киеве ожидается теплая и солнечная погода. Ночью прогнозируют 7 – 9 градусов, а днем 15 – 17 градусов тепла.

Температура в крупнейших городах Украины

Киев – +15...+17

Ужгород – +18...+20

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +14...+16

Винница – +16...+18

Одесса – +16...+18

Николаев – +18...+20

Херсон – +18...+20

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +14...+16

Сумы – +14...+16

Полтава – +16...+18

Днепр – +16...+18

Запорожье – +18...+20

Донецк – +20...+22

Луганск – +20...+22

Харьков – +20...+22



Погода по Украине 4 мая / карта Укргидрометцентра