Однак у деяких областях очікується невеличке похолодання. Максимальна температура повітря вдень становитиме 23 градуси тепла.
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Якою буде погода 4 травня
У західних, північних та Одеській областях місцями буде невеликий короткочасний дощ. На решті території – без опадів. Температура повітря вночі становитиме 4 – 9 градусів тепла, вдень – 15 – 20 градусів.
На сході країни прогнозують до 23 градусів тепла, у західних (крім Закарпатської) та північних областях 12 – 17 градусів.
Вітер буде південно-західний з переходом на північно-східний, 3 – 10 метрів за секунду.
У Києві очікується сонячна та тепла погода. Вночі прогнозують 7 – 9 градусів, а вдень 15 – 17 градусів тепла.
Температура в найбільших містах України
Київ – +15...+17
Ужгород – +18...+20
Львів – +10...+12
Івано-Франківськ – +10...+12
Тернопіль – +10...+12
Чернівці – +10...+12
Хмельницький – +10...+12
Луцьк – +10...+12
Рівне – +10...+12
Житомир – +14...+16
Вінниця – +16...+18
Одеса – +16...+18
Миколаїв – +18...+20
Херсон – +18...+20
Сімферополь – +16...+18
Кропивницький – +17...+19
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +14...+16
Суми – +14...+16
Полтава – +16...+18
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +18...+20
Донецьк – +20...+22
Луганськ – +20...+22
Харків – +20...+22
Погода по Україні 4 травня / карта Укргідрометцентру