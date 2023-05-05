Осадков 6 мая не предвидится. Лишь в Карпатах и Закарпатье днем местами прогнозируют кратковременные дожди.

Смотрите также В Украине прогнозируют опасное явление: где и когда ждать погодных сюрпризов

Какая будет погода в Украине 6 мая

Ветер в Украине будет северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью составит 1 – 6 градусов тепла, на Волыни, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях 0 – 5 градусов, температура днем 10 – 15 градусов тепла. В Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью 7 – 12 градусов, днем 16 – 21.

Прогноз погоды в Киевской области

Осадков в столице и Киевской области быть не должно. В районных центрах температура ночью составит 1-6 градусов тепла, днем 10-15 градусов. В Киеве же ночью 4 – 6 градусов тепла, днем 12 – 14 градусов.