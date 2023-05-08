У більшості західних та північних областей на поверхні ґрунту будуть заморозки – 0 – 5 градусів. Невеликий мокрий сніг прогнозують на високогір'ї Карпат.
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Погода в регіонах України
На Заході України буде хмарна погода, в середньому 12 – 14 градусів тепла вдень та 3 – 5 – вночі. У північних областях істотних опадів також не прогнозують.
На Сході, Півдні країни та на Дніпропетровщині прогнозують короткочасні дощі. Там температура повітря вдень сягатиме 11 – 15 градусів тепла, вночі – 5 – 9 градусів.
На Київщині температура вночі буде 1 – 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту також заморозки – до 0 – 5 градусів; температура вдень – 9 – 14 градусів тепла. У Києві вночі буде 4 – 6 градусів, вдень – 11 – 13 градусів.
Найтепліше буде на Закарпатті – до 17 градусів тепла.
Погода у містах України
Київ – +11...+13
Ужгород – +14...+16
Львів – +12...+14
Івано-Франківськ – +10...+12
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +12...+14
Хмельницький – +11...+13
Луцьк – +11...+13
Рівне – +11...+13
Житомир – +11...+13
Вінниця – +12...+14
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +12...+14
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +11...+13
Суми – +11...+13
Полтава – +11...+13
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +11...+13
Донецьк – +10...+12
Луганськ – +11...+13
Харків – +11...+13
Прогноз погоди на 9 травня / Фото Укргідрометцентру