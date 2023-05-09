Прогноз погоди на найближчі кілька днів оприлюднили в Укргідрометцентрі. Усе, що треба знати про це, розповідає 24 Канал.

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У яких областях та скільки ще будуть заморозки

Синоптики розповіли, що 9 – 10 травня на Півдні, Сході та у Дніпропетровській області, вдень 11 травня подекуди на Лівобережжі будуть короткочасні дощі. На решті території України без суттєвих опадів.

Також переважно північно-східний вітер. Його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів на секунду.

Вночі 10 та 11 травня у західних, Житомирській та Вінницькій областях у повітрі сильні заморозки 0 – 5 градусів (II рівень небезпечності). У Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів (I й рівень небезпечності),

– попередили в Укргідрометцентрі.

Також додали, що вдень повітря прогріється лише до 9 –15 градусів тепла. Тим часом на Закарпатті 16 – 20 градусів.

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Орієнтовний прогноз погоди на 10 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Де цього тижня можливі грози

За орієнтовним прогнозом на сайті Укргідрометцентру, вдень 13 травня у більшості областей України знову капатиме. Подекуди очікуються короткочасні дощі з грозою. Однак, на Півдні та Сході, ймовірно, буде сухо.

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Орієнтовний прогноз погоди на 13 травня / Скриншот з Укргідрометцентру