Циклон принесет дожди и снег, но кое-где – повышение до +17: какая погода будет до конца апреля

В конце недели на территории Украины синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Существенных изменений погода не претерпит и на следующей неделе.

Об этом рассказал представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для РБК-Украина.

Будет ли улучшение погоды?

Синоптик объяснил, что 24 – 25 апреля будет сохраняться влияние атмосферных фронтов циклона, расположенного на северо-восток от Украины. Из-за этого периодически будут идти дожди, в северо-восточной части возможен мокрый снег.

В частности, такие осадки в виде мокрого снега могут задеть Черниговскую и Сумскую области. Только 24 апреля на Правобережье, а 25 апреля – в южных областях в основном будет преобладать погода без существенных осадков.

В дальнейшем погоду в Украине будет определять новый циклон, который будет поступать с северо-востока. По предварительным прогнозам с 26 по 30 апреля в большинстве областей сохранятся дожди, лишь кое-где прогнозируют сухие условия.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 8 градусов тепла. Днем столбики термометров повысятся и показатели составят от 8 до 14 градусов тепла, однако кое-где синоптики предусматривают еще более высокие значения.

В южной и юго-восточной частях в отдельные дни, по его словам, дневные максимумы могут повышаться до 17 градусов тепла, но температурная ситуация в основном будет зависеть от движения воздушных потоков.

