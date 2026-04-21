Такую информацию сообщил руководитель Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань в фейсбуке.

Надолго ли будет похолодание?

Синоптик объяснил, что из-за влияния северного процесса во второй половине текущей недели на синоптических картах появится так называемый "ныряющий" циклон, то есть атмосферный вихрь, который стремительно движется на юг.

Он перемещается с севера со скоростью от 50 до 60 километров в час. В дальнейшем с 23 апреля из акватории Карского моря поступит новая порция холодного воздуха, местами прогнозируются осадки в виде дождей и ветер.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, а вот в дневные часы, по сравнению с прошлой неделей, будет прохладнее. Специалист говорит, что столбики термометров покажут от 6 до 11 градусов тепла.

По динамике синоптических процессов, этот холод пришел надолго. Ориентировочно до конца апреля о настоящем тепле можно забыть. Поэтому важно одеваться по погоде. Следим за краткосрочными прогнозами,

– пишет он.

Какой будет погода в ближайшие дни?

Во вторник, 21 апреля, в большинстве областей пройдут умеренные и значительные дожди, исключением станет северная часть. В южных регионах усилятся порывы ветра, который будет двигаться со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла. В Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской и северных областях ожидаются заморозки в воздухе 0-3 градусов.

Днем прогнозируют от 7 до 12 градусов тепла. В среду, 22 апреля, существенных осадков почти не будет. В большинстве областей задержатся заморозки на поверхности почвы и в воздухе - прогнозируют от 0 до 3 градусов мороза.

В южных областях температура воздуха ночью будет от 1 до 6 градусов тепла, днем ожидается от 9 до 14 градусов тепла. В четверг, 23 апреля, в большинство областей вернутся незначительные а местами умеренные дожди.

Также синоптики Укргидрометцентра предупреждают о сильных порывах ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от 1 до 6 градусов тепла, а днем составит от 9 до 14 градусов тепла.

Какие условия будут в Украине?