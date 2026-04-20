Об опасных и стихийных метеорологических явлениях предупреждают в Укргидрометцентре.
Где ожидать заморозков?
Синоптики отмечают, что ночью 21 апреля в северных, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях в воздухе прогнозируются заморозки от 0 до +3 градусов.
Заморозки в Украине 21 апреля / Карта Укргидрометцентра
Так, для этих регионов объявили II (оранжевый) уровень опасности.
Ночью следующего дня, 22 апреля, в большинстве областей будут заморозки в воздухе 0...+3 градусов. Оранжевый уровень опасности будет сохраняться для большинства регионов.
Заморозки в Украине 22 апреля / Карта Укргидрометцентра
Кроме того, в Закарпатской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до +5 градусов. В этих регионах 22 апреля объявлен І уровень (желтый) опасности.
Как похолодание вредит растениям?
В Укргидрометцентре отмечают, что заморозки нанесут вред раннецветущим плодовым деревьям. Садоводы объясняют, что из-за замерзания воды в клетках ткани повреждаются, а это может привести к потере урожая.
Наиболее опасны утренние заморозки при ясной и безветренной погоде, когда тепло не удерживается у поверхности земли.
Чувствительными к таким условиям являются косточковые культуры (абрикос, персик, черешня, слива), ягодные кусты с нежными побегами (малина, ежевика, крыжовник), молодые саженцы, а также растения раннего цветения, в частности декоративные яблони и персики.
Актуально! Влажность, сила ветра, восход и закат солнца. Узнавайте больше о том, какой будет погода завтра, чтобы планировать день. Переходите в новый сервис Погода от 24 Канала.
Какой будет погода в ближайшие дни?
На этой неделе в Украине прогнозируют ощутимое снижение температуры. В частности, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночные показатели будут колебаться в пределах 0...+8 градусов, тогда как днем температура составит примерно +3...+18 градусов в зависимости от области.
21 апреля ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, а в Карпатах возможен мокрый снег.