Об опасных и стихийных метеорологических явлениях предупреждают в Укргидрометцентре.

Актуально Существенное похолодание и заморозки сунут в Украину: какой будет погода на этой неделе

Где ожидать заморозков?

Синоптики отмечают, что ночью 21 апреля в северных, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях в воздухе прогнозируются заморозки от 0 до +3 градусов.



Заморозки в Украине 21 апреля / Карта Укргидрометцентра

Так, для этих регионов объявили II (оранжевый) уровень опасности.

Ночью следующего дня, 22 апреля, в большинстве областей будут заморозки в воздухе 0...+3 градусов. Оранжевый уровень опасности будет сохраняться для большинства регионов.



Заморозки в Украине 22 апреля / Карта Укргидрометцентра

Кроме того, в Закарпатской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до +5 градусов. В этих регионах 22 апреля объявлен І уровень (желтый) опасности.

Как похолодание вредит растениям?

В Укргидрометцентре отмечают, что заморозки нанесут вред раннецветущим плодовым деревьям. Садоводы объясняют, что из-за замерзания воды в клетках ткани повреждаются, а это может привести к потере урожая.

Наиболее опасны утренние заморозки при ясной и безветренной погоде, когда тепло не удерживается у поверхности земли.

Чувствительными к таким условиям являются косточковые культуры (абрикос, персик, черешня, слива), ягодные кусты с нежными побегами (малина, ежевика, крыжовник), молодые саженцы, а также растения раннего цветения, в частности декоративные яблони и персики.

Какой будет погода в ближайшие дни?