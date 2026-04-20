Про небезпечні й стихійні метеорологічні явища попереджають в Укргідрометцентрі.
Де очікувати заморозків?
Синоптики зазначають, що вночі 21 квітня у північних, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях в повітрі прогнозуються заморозки від 0 до +3 градусів.
Заморозки в Україні 21 квітня / Карта Укргідрометцентру
Так, для цих регіонів оголосили ІІ (помаранчевий) рівень небезпечності.
Вночі наступного дня, 22 квітня, в більшості областей будуть заморозки у повітрі 0…+3 градусів. Помаранчевий рівень небезпечності зберігатиметься для більшості регіонів.
Заморозки в Україні 22 квітня / Карта Укргідрометцентру
Окрім того, в Закарпатській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до +5 градусів. У цих регіонах 22 квітня оголошено І рівень (жовтий) небезпечності.
Як похолодання шкодить рослинам?
В Укргідрометцентрі наголошують, що заморозки завдадуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам. Садівники пояснюють, що через замерзання води в клітинах тканини пошкоджуються, а це може призвести до втрати врожаю.
Найбільш небезпечними є ранкові заморозки за ясної та безвітряної погоди, коли тепло не утримується біля поверхні землі.
Найчутливішими до таких умов є кісточкові культури (абрикос, персик, черешня, слива), ягідні кущі з ніжними пагонами (малина, ожина, аґрус), молоді саджанці, а також рослини раннього цвітіння, зокрема декоративні яблуні й персики.
Актуально! Вологість, сила вітру, схід та захід сонця. Дізнавайтеся більше про те, якою буде погода завтра, аби планувати день. Переходьте у новий сервіс Погода від 24 Каналу.
Якою буде погода найближчими днями?
Цього тижня в Україні прогнозують відчутне зниження температури. Зокрема, можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Нічні показники коливатимуться в межах 0…+8 градусів, тоді як удень температура становитиме приблизно +3…+18 градусів залежно від області.
21 квітня очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі, а в Карпатах можливий мокрий сніг.