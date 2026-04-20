Про небезпечні й стихійні метеорологічні явища попереджають в Укргідрометцентрі.

Де очікувати заморозків?

Синоптики зазначають, що вночі 21 квітня у північних, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях в повітрі прогнозуються заморозки від 0 до +3 градусів.



Заморозки в Україні 21 квітня / Карта Укргідрометцентру

Так, для цих регіонів оголосили ІІ (помаранчевий) рівень небезпечності.

Вночі наступного дня, 22 квітня, в більшості областей будуть заморозки у повітрі 0…+3 градусів. Помаранчевий рівень небезпечності зберігатиметься для більшості регіонів.



Заморозки в Україні 22 квітня / Карта Укргідрометцентру

Окрім того, в Закарпатській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до +5 градусів. У цих регіонах 22 квітня оголошено І рівень (жовтий) небезпечності.

Як похолодання шкодить рослинам?

В Укргідрометцентрі наголошують, що заморозки завдадуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам. Садівники пояснюють, що через замерзання води в клітинах тканини пошкоджуються, а це може призвести до втрати врожаю.

Найбільш небезпечними є ранкові заморозки за ясної та безвітряної погоди, коли тепло не утримується біля поверхні землі.

Найчутливішими до таких умов є кісточкові культури (абрикос, персик, черешня, слива), ягідні кущі з ніжними пагонами (малина, ожина, аґрус), молоді саджанці, а також рослини раннього цвітіння, зокрема декоративні яблуні й персики.

