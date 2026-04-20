Об этом в комментарии 24 Канала отметил Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также В Украину идут заморозки и даже мокрый снег: какие области накроет холодом
Где и когда ждать осадки?
В ближайшее время в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками различной интенсивности. Наиболее дождливыми 21 апреля будут западные регионы, говорится о Прикарпатье и Закарпатье. На юге и юго-востоке страны прогнозируют умеренные, а иногда значительные дожди.
В среду, 22 апреля осадки будут ослабевать – ночью на юго-востоке возможен небольшой дождь, а на следующий день умеренные осадки прогнозируются уже по всей территории Украины.
По словам синоптика, такая дождливая погода не покинут территорию Украины по крайней мере до конца следующей недели.
В каких регионах ожидать заморозков?
В Укргидрометцентре предупредили, что заморозки в воздухе от 0 до +3 градусов стоит ожидать 21 апреля в северных, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. В этих регионах синоптики объявили II (оранжевый) уровень опасности.
В то же время на следующий день такой температурный режим будет сохраняться для большинства регионов Украины.
Тогда как 22 апреля в Закарпатской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы в пределах 0...+5 градусов тепла.