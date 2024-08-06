Поэтому для жителей некоторых областей советуем запастись зонтиками. В частности, местами будет фиксироваться небольшое повышение температурных показателей по сравнению с предыдущими днями.
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Какой будет погода в Украине
По данным Укргидрометцентра в Украине завтра, 7 августа, будет наблюдаться переменная облачность. Ночью в большинстве северных, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Черкасской и Одесской областях местами будут кратковременный дождь и грозы.
Днем в Украине, кроме запада, Луганской и Донецкой областей, местами также будет наблюдаться аналогичная ситуация. В то же время ветер прогнозируют северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью 13 – 18 градусов, на юге страны 17 – 22 градуса, днем в западных, северных и большинстве центральных областей 22 – 27 градуса, на остальной территории 26 – 31 градуса; в Карпатах ночью 8 – 13 градуса, днем 17 – 22 градуса,
– уверяют синоптики.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +24...+26
- Ужгород +25...+27
- Львов +24...+26
- Ивано-Франковск +23...+25
- Тернополь +24...+26
- Черновцы +23...+25
- Хмельницкий +24...+26
- Луцк +24...+26
- Ровно +23...+25
- Житомир +23...+25
- Винница +23...+25
- Одесса +26...+28
- Николаев +28...+30
- Херсон +28..+30
- Симферополь +28..+30
- Кропивницкий +23...+25
- Черкассы +24...+26
- Чернигов +24...+26
- Сумы +24...+26
- Полтава +23...+25
- Днепр +27...+29
- Запорожье +26...+28
- Донецк +27...+29
- Луганск +25...+27
- Харьков +27...+29
Прогноз погоды на 7 августа / Карта Укргидрометцентра