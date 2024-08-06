Тож для мешканців деяких областей радимо запастися парасольками. Зокрема, місцями фіксуватиметься невелике підвищення температурних показників у порівнянні із попередніми днями.

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Якою буде погода в Україні

За даними Укргідрометцентру в Україні завтра, 7 серпня, спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі у більшості північних, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях подекуди будуть короткочасний дощ та грози.

Вдень в Україні, крім заходу, Луганської та Донецької областей, місцями також буде спостерігатися аналогічна ситуація. Водночас вітер прогнозують північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі 13 – 18 градусів, на півдні країни 17 – 22 градуси, вдень у західних, північних та більшості центральних областей 22 – 27 градуси, на решті території 26 – 31 градуси; в Карпатах вночі 8 – 13 градуси, вдень 17 – 22 градуси,
– запевняють синоптики.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +24...+26
  • Ужгород +25...+27
  • Львів +24...+26
  • Івано-Франківськ +23...+25
  • Тернопіль +24...+26
  • Чернівці +23...+25
  • Хмельницький +24...+26
  • Луцьк +24...+26
  • Рівне +23...+25
  • Житомир +23...+25
  • Вінниця +23...+25
  • Одеса +26..+28
  • Миколаїв +28...+30
  • Херсон +28..+30
  • Сімферополь +28..+30
  • Кропивницький +23...+25
  • Черкаси +24...+26
  • Чернігів +24...+26
  • Суми +24...+26
  • Полтава +23...+25
  • Дніпро +27...+29
  • Запоріжжя +26...+28
  • Донецьк +27...+29
  • Луганськ +25...+27
  • Харків +27...+29


Прогноз погоди на 7 серпня / Карта Укргідрометцентру