Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. На Киев и область надвигается внезапное ухудшение погоды.

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Киев накроют грозы и град

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях уже в ближайшие часы. По прогнозу, ожидаются грозы, местами град, а также шквалы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Непогода задержится и ночью 23 июля. В связи с этим объявлен первый уровень опасности – желтый, что означает потенциально угрожающие погодные условия.

Такое ухудшение погоды может повлиять на работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий. Кроме того, возможны осложнения в движении транспорта – как общественного, так и частного.

Спасатели и синоптики призывают жителей быть осмотрительными:

не находиться без надобности на улице во время грозы;

избегать парковки авто под деревьями или возле рекламных щитов;

не использовать электроприборы во время молнии.

Напомним, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует немедленно обращаться в экстренные службы.

