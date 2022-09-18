Да, днем может быть значительный дождь с грозой. Порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Важно По всей Украине – дожди и сильный ветер: прогноз погоды на 18 сентября

Какую погоду ждать в Киеве

Предупредили также об 1 уровне опасности – желтом. Синоптики прогнозируют +15...+17 градусов. Дождь будет идти днем и ночью.

Заметим, что уже с понедельника 19 сентября в Киеве будет светить солнце. Погода немного прояснится, хотя 20 сентября, по прогнозу, снова дожди.

В других регионах тоже пасмурно

В целом, прохладная и дождливая погода в воскресенье 18 сентября накроет почти все области Украины. Самое холодное – на Западе. Температура воздуха там не будет подниматься выше +14 градусов.

Теплее – на Юге и Востоке. Обещают +25...+28. Осадки тоже будут, хоть и менее обильные.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждала о сильном похолодании в воскресенье. Она объясняла, что будут значительные скачки атмосферного давления. Дело в том, что ожидается визит циклона.

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