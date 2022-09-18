Так, вдень може бути значний дощ з грозою. Пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Важливо По всій Україні – дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 18 вересня

Яку погоду чекати в Києві

Попередили також про 1 рівень небезпечності – жовтий. Синоптики прогнозують +15...+17 градусів. Дощ йтиме вдень та вночі.

Зауважимо, що вже з понеділка 19 вересня у Києві світитиме сонце. Погода трохи проясниться, хоч 20 вересня, за прогнозом, знову дощі.

В інших регіонах теж похмуро

Загалом прохолодна та дощова погода в неділю 18 вересня накриє майже всі області України. Найхолодніше – на Заході. Температура повітря там не підійматиметься вище, ніж +14 градусів.

Тепліше – на Півдні та Сході. Обіцяють +25...+28. Опади теж будуть, хоч і менш рясні.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попереджала про сильне похолодання в неділю. Вона пояснювала, що будуть значні стрибки атмосферного тиску. Річ у тім, що очікується візит циклону.

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