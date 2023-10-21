В то же время температура воздуха в столице сегодня будет благоприятной. Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала.

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Киев накрыл густой туман

21 октября в столице и регионе прогнозируют переменную облачность. Днем осадки не ожидаются. По данным синоптиков, по области ночью и утром местами туман, а ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

На обнародованных кадрах видно, как над столицей разливался молочный туман. Видимость на дорогах сейчас очень плохая, поэтому водителям и пешеходам нужно быть осмотрительными.

Туман в столице / фото 24 Канала

Киев окутал туман 21 октября: смотрите видео

Температура воздуха в Киевской области будет ночью +8...+13 градусов, днем +17...+22 градуса, на севере области +11...+13 градусов. В Киеве ночью +11...+13 градусов, днем +17...+19 градусов.



Что сейчас происходит в столице / фото из соцсетей



Киев в тумане / фото из соцсетей