Водночас температура повітря у столиці сьогодні буде сприятливою. Детальніше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Київ накрив густий туман
21 жовтня у столиці та регіоні прогнозують мінливу хмарність. Удень опадів не очікується. За даними синоптиків, по області вночі та вранці буде місцями туман, а вітер південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
На оприлюднених кадрах видно, як над столицею розливався молочний туман. Видимість на дорогах зараз дуже погана, тому водіям та пішоходам треба бути обачними.
Туман у столиці / фото 24 Каналу
Київ огорнув туман 21 жовтня: дивіться відео
Температура повітря на Київщині буде вночі +8...+13 градусів, удень +17...+22 градуси, на півночі області +11...+13 градусів. У Києві вночі +11...+13 градусів, удень +17...+19 градусів.
Що зараз відбувається у столиці / фото із соцмереж
Київ у тумані / фото із соцмереж