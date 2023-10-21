Водночас температура повітря у столиці сьогодні буде сприятливою. Детальніше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Як довго в Україні ще буде тепло: коли знову чекати похолодання

Київ накрив густий туман

21 жовтня у столиці та регіоні прогнозують мінливу хмарність. Удень опадів не очікується. За даними синоптиків, по області вночі та вранці буде місцями туман, а вітер південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

На оприлюднених кадрах видно, як над столицею розливався молочний туман. Видимість на дорогах зараз дуже погана, тому водіям та пішоходам треба бути обачними.

Туман у столиці / фото 24 Каналу

Київ огорнув туман 21 жовтня: дивіться відео

Температура повітря на Київщині буде вночі +8...+13 градусів, удень +17...+22 градуси, на півночі області +11...+13 градусів. У Києві вночі +11...+13 градусів, удень +17...+19 градусів.



Що зараз відбувається у столиці / фото із соцмереж



Київ у тумані / фото із соцмереж