Из-за плохой погоды произошло много аварий. Об этом пишут местные телеграм-каналы, информирует 24 канал.

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Киев залил ледяной дождь

По предварительной информации, в столице на Окружной разбились десятки автомобилей. Водители в сети пожаловались, что проехать там было невозможно даже на скорости 30 – 40 километров в час.

Поначалу асфальт был ничем не посыпан и поэтому автомобили заносило. Позже дорогу обработали.

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В Киев придет непогода

В течение 21 ноября синоптики прогнозируют мокрый снег с переходом в дождь. Ночью ожидаются новые снегопады. Поэтому водителей просят быть максимально осторожными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, не парковаться на обочинах дорог, чтобы не мешать уборочной технике.

"Призываем автовладельцев, по возможности, оставить авто дома во время снегопада. Не создавайте пробки, в них также стоит дорожная техника и не может эффективно работать. Пешеходов просим быть осторожными и не забывать носить фликеры (светоотражатели – 24 канал) в темное время суток" , – отметили в КГГА.

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