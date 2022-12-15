Дорожники ожидают усиления снегопада после 8 утра. На улицы столицы будет выведено 216 единиц техники.

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Киев атакует непогода

Как сообщили в КГГА, сейчас к уборке снега задействованы 130 единиц техники "Киевавтодора", а также работники управляющих компаний и "зеленстроев".

Особое внимание уделяется уборке на спусках и подъемах, покрытии из гранитной брусчатки, мостах, главных дорожных артериях города.

Кроме того, дорожники очищают от снега остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы. Во дворах снег убирают работники управляющих компаний, в парках и скверах – "зеленстроевцы".

Водителей призвали не выезжать на собственных авто без необходимости и не парковаться по обе стороны улиц и дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике.

Будьте внимательны за рулем и при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума,

– отметили в КГГА.

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что более 130 единиц спецтехники уже задействовано в ликвидации последствий непогоды.

"Коммунальщики интенсивно обрабатывают остановки общественного транспорта, пути, тротуары, велодорожки противогололедными средствами. Призываю киевлян и гостей города быть сознательными и не мешать работе спецтехники. Без нужды не выезжайте на улицы Киева и не паркуйте автомобили по обе стороны дорог и улиц", – заявил Попко.

Позже глава КГВА сообщил, что по состоянию на 8 утра в связи с усилением осадков в Киеве на уборку вышло уже 250 единиц спецтехники.

Коммунальщики уже работают: смотрите видео

Какая будет погода в области

По информации Украинского гидрометеорологического центра, 15 декабря в Киевские области будет облачно, мокрый снег и метель. На дорогах ожидается гололедица.

Спецтехника уже очищает дороги от снега и производит противогололедную обработку. Кроме того, в ближайшие часы ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Специалисты напоминают, что во время сильных порывов ветра плотно закрывайте окна домов. На улице держитесь подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

Водители! Будьте максимально осмотрительны на дорогах. Соблюдайте безопасную дистанцию и правила дорожного движения,

– заявили в КОВА.

Что делать в случае повреждения имущества из-за непогоды

В случае, когда произошла похожая ситуация, можно обратиться за компенсацией. Для этого нужно прежде всего: