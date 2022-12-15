Дорожники очікують посилення снігопаду після 8 ранку. На вулиці столиці виведуть 216 одиниць техніки.

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Київ атакує негода

Як повідомили у КМДА, зараз до прибирання снігу задіяні 130 одиниць техніки "Київавтодору", а також працівники керуючих компаній та "зеленбудів".

Особливу увагу приділяють прибиранню на спусках і підйомах, покритті із гранітної бруківки, мостах, головних дорожніх артеріях міста.

Окрім того, дорожники очищають від снігу зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи. У дворах сніг прибирають працівники керуючих компаній, у парках і скверах – "зеленбудівці".

Водіїв закликали не виїжджати на власних авто без нагальної потреби і не паркуватися обабіч вулиць та доріг, аби не заважати працювати спецтехніці.

Будьте уважними за кермом і при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму,

– наголосили у КМДА.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що понад 130 одиниць спецтехніки вже задіяно до ліквідації наслідків негоди.

"Комунальники інтенсивно обробляють зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки протиожеледними засобами. Закликаю киян та гостей міста бути свідомими і не заважати роботі спецтехніки. Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць", – заявив Попко.

Згодом очільник КМВА повідомив, що станом на 8 ранку у зв’язку з посиленням опадів у Києві на прибирання вийшло вже 250 одиниць спецтехніки.

Комунальники вже працюють: дивіться відео

Якою буде погода в області

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, 15 грудня у Київські області буде хмарно, мокрий сніг та хуртовина. На дорогах подекуди очікується ожеледиця.

Спецтехніка вже очищає дороги від снігу та здійснює протиожеледну обробку. Крім того, у найближчу годину очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Фахівці нагадують, під час сильних поривів вітру щільно закривайте вікна будинків. На вулиці тримайтеся подалі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.

Водії! Будьте максимально обачними на дорогах. Дотримуйтеся безпечної дистанції та правил дорожнього руху,

– заявили у КОВА.

Що робити у разі пошкодження майна через негоду

У випадку, коли трапилася схожа ситуація, можна звернутися по компенсацію. Для цього потрібно насамперед: