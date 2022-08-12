Где в Украине объявили штормовое предупреждение
Поэтому украинцы постоянно сообщают об ухудшении погоды. Накануне Укргидрометцентр предупреждал, что будет дождь по всей территории Украины. Вообще, в украинских городах сегодня будет довольно прохладно, в некоторых из них будут и грозы с градом. Погодные условия будут не лучшими и завтра, 13 августа, где именно будут грозы, рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Так, по информации ГСЧС, 13 августа в Украине кроме юго-восточной части грозы, а в отдельных районах град.
В Киеве и области завтра будут грозы – I уровень опасности, желтый.
Погода в городах Украины 12 августа
Погода в Украине в пятницу, 12 августа, будет дождливой и пасмурной. Грозы и ливни пройдут во всех областях.
Ужгород – +27...+29
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – +30...+32
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +26...+28
Сумы – +26...+28
Полтава – +25...+27
Днепр – +27...+29
Запорожье – +28...+30
Донецк – +29...+30
Луганск – +31...+33
Харьков – +27...+29
Киев – +23...+25
Прогноз погоды на 12 августа / Изображение Укргидрометцентра