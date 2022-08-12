Де в Україні оголосили штормове попередження
Тому українців постійно повідомляють про погіршення погоди. Напередодні Укргідрометцентр попереджав, що дощитиме по всій території України. Загалом в українських містах сьогодні буде доволі прохолодно, в деяких з них будуть й грози з градом. Погодні умови будуть не з найкращих й завтра, 13 серпня, де саме будуть грози, розповіли у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Зауважте Температура опуститься до +15 градусів: які вихідні серпня будуть найхолоднішими в Україні
Так, за інформацією ДСНС, 13 серпня в Україні, крім південно-східної частини, грози, а в окремих районах град.
Зазначається, що у Києві та області завтра будуть грози – I рівень небезпечності, жовтий.
Погода в містах України 12 серпня
Погода в Україні у п'ятницю, 12 серпня, буде дощовою та похмурою. Грози та зливи пройдуть у всіх без виключення областях.
Ужгород – +27...+29
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +25...+27
Рівне – +25...+27
Житомир – +25...+27
Вінниця – +25...+27
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +26...+28
Суми – +26...+28
Полтава – +25...+27
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +29...+30
Луганськ – +31...+33
Харків – +27...+29
Київ – +23...+25
Прогноз погоди на 12 серпня / Зображення Укргідрометцентру