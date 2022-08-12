Де в Україні оголосили штормове попередження

Тому українців постійно повідомляють про погіршення погоди. Напередодні Укргідрометцентр попереджав, що дощитиме по всій території України. Загалом в українських містах сьогодні буде доволі прохолодно, в деяких з них будуть й грози з градом. Погодні умови будуть не з найкращих й завтра, 13 серпня, де саме будуть грози, розповіли у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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Так, за інформацією ДСНС, 13 серпня в Україні, крім південно-східної частини, грози, а в окремих районах град.

Зазначається, що у Києві та області завтра будуть грози – I рівень небезпечності, жовтий.

Погода в містах України 12 серпня

Погода в Україні у п'ятницю, 12 серпня, буде дощовою та похмурою. Грози та зливи пройдуть у всіх без виключення областях.

Ужгород – +27...+29

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +25...+27

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +29...+30

Луганськ – +31...+33

Харків – +27...+29

Київ – +23...+25



Прогноз погоди на 12 серпня / Зображення Укргідрометцентру