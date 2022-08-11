Напередодні бодай кілька областей змогли уникнути опадів. 12 серпня синоптики не тішать прогнозом: у всіх без винятків українських регіонах знадобляться дощовики та парасолі.

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Найтепліше буде на Луганщині

Попри опади, спекотна погода втримається на Луганщині. Тут стовпчики термометрів піднімуться до +31...+33. Також сильно повітря прогріється на Півдні – +29...+31.

Найменші температурні показники обіцяють на Івано-Франківщині – комфортні +22...+24. Лише на градус тепліше у Львівській та Тернопільській областях – +23...+25. У решті українських областей температура коливатиметься у межах +24… +29.

Зверніть увагу! У Києві теж день не мине без опадів. Температура повітря – +23...+25. Вітер – північно-східний – 7 – 12 метрів на секунду.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Тимчасове послаблення спеки обіцяє і синоптикиня Наталка Діденко. Проте вона зазначає, що незабаром знову сильно припікатиме.

Дощі ходитимуть хаотично майже повсюди, в різний час доби та різної інтенсивності. Вдень на північному сході світитиме сонце.

При дощах можливі грози та поривчастий вітер,

– написала Діденко.

Погода в містах України 12 серпня

Ужгород – +27...+29

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +25...+27

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +29...+30

Луганськ – +31...+33

Харків – +27...+29

Київ – +23...+25

Прогноз погоди на 12 серпня / Зображення Укргідрометцентру