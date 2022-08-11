Напередодні бодай кілька областей змогли уникнути опадів. 12 серпня синоптики не тішать прогнозом: у всіх без винятків українських регіонах знадобляться дощовики та парасолі.
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Найтепліше буде на Луганщині
Попри опади, спекотна погода втримається на Луганщині. Тут стовпчики термометрів піднімуться до +31...+33. Також сильно повітря прогріється на Півдні – +29...+31.
Найменші температурні показники обіцяють на Івано-Франківщині – комфортні +22...+24. Лише на градус тепліше у Львівській та Тернопільській областях – +23...+25. У решті українських областей температура коливатиметься у межах +24… +29.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Тимчасове послаблення спеки обіцяє і синоптикиня Наталка Діденко. Проте вона зазначає, що незабаром знову сильно припікатиме.
Дощі ходитимуть хаотично майже повсюди, в різний час доби та різної інтенсивності. Вдень на північному сході світитиме сонце.
При дощах можливі грози та поривчастий вітер,
– написала Діденко.
Погода в містах України 12 серпня
Ужгород – +27...+29
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +25...+27
Рівне – +25...+27
Житомир – +25...+27
Вінниця – +25...+27
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +26...+28
Суми – +26...+28
Полтава – +25...+27
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +29...+30
Луганськ – +31...+33
Харків – +27...+29
Київ – +23...+25