Раніше синоптики попередили, що літо завершиться сильною спекою. 11 серпня дуже спекотно буде на Сході та Півдні.
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Майже у всіх областях пройдуть дощі
Грози будуть вдень практично у всіх українських регіонах, виняток – тільки Дніпропетровщина та Луганщина. Саме в Луганській області найбільше прогріється повітря – до +31...+33. Дуже гаряче – +30...+32 – на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Херсонщині.
Найбільщ свіжо – у Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях. Тут температурні стовпчики піднімуться до показників +22...+24. У решті регіонів на Заході температура коливатиметься у межах – +23… +26. У Центрі та на Півночі – +24...+28.
Прогноз від Наталки Діденко
У Києві 11 серпня трохи потепліє, впродовж дня передбачається до +26 градусів. Дощі, місцями з грозами – очікуються. Більша ймовірність опадів вночі, вранці та ввечері. У денні години можна буде проскочити,
– розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Також синоптикиня Наталка Діденко нагадала, що сильна спека буде на Півдні та Сході, отож варто бути обережними.
Погода в містах України 11 серпня
Ужгород – +24...+26
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +23...+25
Рівне – +22...+24
Житомир – +23...+25
Вінниця – +24...+26
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +24...+26
Суми – +25...+27
Полтава – +26...+28
Дніпро – +30...+32
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +31...+33
Харків – +30...+32
Київ – +24...+26