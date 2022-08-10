Ранее синоптики предупредили, что лето завершится сильной жарой. 11 августа будет очень жарко на Востоке и Юге.
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Почти во всех областях пройдут дожди
Днем грозы будут практически во всех областях Украины, исключение только Днепропетровщина и Луганщина. Именно в Луганской области больше всего прогреется воздух – до +31...+33. Очень горячо – +30...+32 – в Донецкой, Харьковской, Запорожье, Днепропетровщине и Херсонской области.
Наиболее свежо — во Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областях. Здесь температурные столбики поднимутся до показателей +22…+24. В остальных областях на Западе температура будет колебаться в пределах – +23…+26. В Центре и Севере – +24...+28.
Прогноз от Наталки Диденко
В Киеве 11 августа немного потеплеет, в течение дня ожидается до +26 градусов. Дожди, местами с грозами – ожидаются. Большая вероятность осадков ночью, утром и вечером. В дневные часы можно будет проскочить,
– рассказала синоптик Наталья Диденко.
Также синоптик Наталья Диденко напомнила, что сильная жара будет на Юге и Востоке, так что следует быть осторожными.
Погода в городах Украины 11 августа
Ужгород – +24...+26
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +23...+25
Ровно – +22...+24
Житомир – +23...+25
Винница – +24...+26
Одесса – +28...+30
Николаев – +29...+31
Херсон – +30...+32
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +24...+26
Сумы – +25...+27
Полтава – +26...+28
Днепр – +30...+32
Запорожье – +30...+32
Донецк – +30...+32
Луганск – +31...+33
Харьков – +30...+32
Киев – +24...+26
Прогноз погоды на 11 августа / Изображение Укргидрометцентра.