Ранее синоптики предупредили, что лето завершится сильной жарой. 11 августа будет очень жарко на Востоке и Юге.

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Почти во всех областях пройдут дожди

Днем грозы будут практически во всех областях Украины, исключение только Днепропетровщина и Луганщина. Именно в Луганской области больше всего прогреется воздух – до +31...+33. Очень горячо – +30...+32 – в Донецкой, Харьковской, Запорожье, Днепропетровщине и Херсонской области.

Наиболее свежо — во Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областях. Здесь температурные столбики поднимутся до показателей +22…+24. В остальных областях на Западе температура будет колебаться в пределах – +23…+26. В Центре и Севере – +24...+28.

Обратите внимание ! В Киеве 11 августа тоже будет дождь – как ночью, так и днем. Воздух прогреется до +24...+26. Ветер – северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Прогноз от Наталки Диденко

В Киеве 11 августа немного потеплеет, в течение дня ожидается до +26 градусов. Дожди, местами с грозами – ожидаются. Большая вероятность осадков ночью, утром и вечером. В дневные часы можно будет проскочить,

– рассказала синоптик Наталья Диденко.

Также синоптик Наталья Диденко напомнила, что сильная жара будет на Юге и Востоке, так что следует быть осторожными.

Погода в городах Украины 11 августа

Ужгород – +24...+26

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +22...+24

Житомир – +23...+25

Винница – +24...+26

Одесса – +28...+30

Николаев – +29...+31

Херсон – +30...+32

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +24...+26

Сумы – +25...+27

Полтава – +26...+28

Днепр – +30...+32

Запорожье – +30...+32

Донецк – +30...+32

Луганск – +31...+33

Харьков – +30...+32

Киев – +24...+26

Прогноз погоды на 11 августа / Изображение Укргидрометцентра.