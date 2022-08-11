Накануне несколько областей смогли избежать осадков. 12 августа синоптики не радуют прогнозом: во всех без исключения украинских регионах понадобятся дождевики и зонты.
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Теплее всего будет на Луганщине
Несмотря на осадки, в Луганской области сохранится жаркая погода. Здесь столбики термометров поднимутся до +31...+33. Также сильно воздух прогреется на Юге – +29…+31.
Самые маленькие температурные показатели обещают в Ивано-Франковской области – комфортные +22...+24. Только на градус теплее во Львовской и Тернопольской областях - +23...+25. В остальных украинских областях температура будет колебаться в пределах +24… +29.
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Временное ослабление жары обещает и синоптик Наталья Диденко. Однако она отмечает, что вскоре снова будет сильно припекать.
Дожди будут ходить хаотично почти повсюду, в разное время суток и разной интенсивности. Днем на северо-востоке светит солнце.
Возможны грозы и порывистый ветер.
– написала Диденко.
Погода в городах Украины 12 августа
Ужгород – +27...+29
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – +30...+32
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +26...+28
Сумы – +26...+28
Полтава – +25...+27
Днепр – +27...+29
Запорожье – +28...+30
Донецк – +29...+30
Луганск – +31...+33
Харьков – +27...+29
Киев – +23...+25
Прогноз погоды на 12 августа / Изображение Укргидрометцентра