Накануне несколько областей смогли избежать осадков. 12 августа синоптики не радуют прогнозом: во всех без исключения украинских регионах понадобятся дождевики и зонты.

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Теплее всего будет на Луганщине

Несмотря на осадки, в Луганской области сохранится жаркая погода. Здесь столбики термометров поднимутся до +31...+33. Также сильно воздух прогреется на Юге – +29…+31.

Самые маленькие температурные показатели обещают в Ивано-Франковской области – комфортные +22...+24. Только на градус теплее во Львовской и Тернопольской областях - +23...+25. В остальных украинских областях температура будет колебаться в пределах +24… +29.

Обратите внимание! В Киеве тоже день не пройдет без осадков. Температура воздуха – +23…+25. Ветер – северо-восточный – 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Временное ослабление жары обещает и синоптик Наталья Диденко. Однако она отмечает, что вскоре снова будет сильно припекать.

Дожди будут ходить хаотично почти повсюду, в разное время суток и разной интенсивности. Днем на северо-востоке светит солнце.

Возможны грозы и порывистый ветер.

– написала Диденко.

Погода в городах Украины 12 августа

Ужгород – +27...+29

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +30...+32

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +25...+27

Днепр – +27...+29

Запорожье – +28...+30

Донецк – +29...+30

Луганск – +31...+33

Харьков – +27...+29

Киев – +23...+25

Прогноз погоды на 12 августа / Изображение Укргидрометцентра