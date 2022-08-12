В останні п'ятницю, суботу та неділю серпня температура повітря на Заході України суттєво опуститься. Крім того, синоптики попередили про можливі дощі у ці дні.

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Якою буде погода на Заході наприкінці літа

У Львові, Луцьку та Рівному 26 серпня термометри показуватимуть справжню осінню прохолоду – +15 градусів. Наступного дня повітря прогріється на 1 градус, а в неділю – до +21 градуса.

В Івано-Франківську найхолодніше буде у суботу, 27 серпня, – +17 градусів.

Додамо, що температура почне опускатися ще з четверга, 25 серпня. У цей день стовпчики термометрів з +28 градусів перейдуть до +22 градусів.

Увесь тиждень перед тим на Заході грітиме сонце. Температура повітря підійметься навіть до +36 градусів. Тому перед найхолоднішими вихідними місяця в українців ще буде можливість позасмагати біля басейну. Радимо не проґавити теплі дні, адже попереду – осінь.

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На Півдні та Сході пектиме сонце

Серпневі дні для мешканців південних та східних областей будуть дуже спекотними. Коли на Заході температура опуститься до +15 градусів, на Сході лише в один день стовпчики термометрів покажуть +20 градусів. Це буде в останню неділю місяця – 28 серпня.