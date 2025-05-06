Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Заморозки на Киевщине
Так, ночью 8 мая на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса. Это I уровень опасности, желтый.
Заморозки на Київщині / Інфографіка Укргідрометцентру
Заметим, заморозки ожидаются не только на Киевщине Так, ночью 8 мая в западных, кроме Закарпатской, и северных областях на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса. Это I уровень опасности (желтый).
Погода на трое суток
- По прогнозу синоптиков, 7 мая будут кратковременные дожди, на Юге и Юго-Востоке местами с грозами. Ночью в Приазовье и Крыму, днем в большинстве западных и северных областей без осадков.
- В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью +4 – +9 градусов. Днем +13 – +18 градусов. На остальной территории ночью +8 – +13, днем +17 – +24.
- В четверг без осадков, только ночью на Юге и Востоке, днем в Карпатах кратковременный дождь, в пятницу ночью на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкой, Винницкой и Одесской, днем в Украине, кроме Северо-Запада, кратковременные дожди. Ночью на высокогорье Карпат с мокрым снегом.
- Температура ночью в западных и северных областях +1 – +8 градусов. Днем +10 – +16. На остальной территории +8 – +13, днем +15 – +20.
- Ветер преимущественно северо-восточный и северный, 5 – 10 метров в секунду.