Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Заморозки на Київщині
Так, уночі 8 травня на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3 градуси. Це I рівень небезпечності, жовтий.
Заморозки на Київщині / Інфографіка Укргідрометцентру
Зауважимо, заморозки очікуються не лише на Київщині Так, уночі 8 травня у західних, окрім Закарпатської, і північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3 градуси. Це I рівень небезпечності (жовтий).
Погода на три доби
- За прогнозом синоптиків, 7 травня будуть короткочасні дощі, на Півдні та Південному Сході місцями з грозами. Вночі у Приазов'ї та Криму, вдень у більшості західних і північних областей без опадів.
- У західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях вночі +4 – +9 градусів. Удень +13 – +18 градусів. На решті території вночі +8 – +13, удень +17 – +24.
- У четвер без опадів, тільки вночі на Півдні та Сході, удень в Карпатах короткочасний дощ, у п'ятницю вночі на Закарпатті, Прикарпатті, Хмельниччині, Вінниччині та Одещині, удень в Україні, крім Північного Заходу, короткочасні дощі. Вночі на високогір'ї Карпат з мокрим снігом.
- Температура вночі у західних і північних областях +1 – +8 градусів. Удень +10 – +16. На решті території +8 – +13, удень +15 – +20.
- Вітер переважно північно-східний та північний, 5 – 10 метрів на секунду.