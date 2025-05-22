Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на метеоролога Игоря Кибальчича в комментарии "Телеграфу".

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Похолодание в Украине

Похолодание может вернуться в северные и западные области уже с 23 мая. Синоптик объяснил, что все из-за малоподвижного холодного фронта, который в течение 23 – 25 мая постепенно будет продвигаться в восточном направлении.

По прогнозу Кибальчича, более теплая и стабильная погода ожидается только в последние дни мая.

В течение 21 – 23 мая температура будет на уровне от +5 – +12 до +12 – +17 градусов ночью. Днем от +17 – +22 градусов до +22 – +27 градусов.

В течение 24 мая прохладнее станет в западных областях. Далее, 25 мая, холод распространится также и на северные регионы. Впрочем, заморозки не ожидаются. Ночью +4 – +10 градусов, днем +10 – +17.

На Юге и Востоке теплее. В частности, +11 – +16 градусов ночью, а днем уже +23 – +28 градусов.

Синоптик отметил, что 26 мая и до конца месяца температура ожидается около нормы. Только местами ниже ее на 1 – 3 градуса.