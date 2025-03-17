Когда снова ждать потепления и будет ли оно резким – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда будет потепление

Синоптик рассказывала, что уже 17 – 19 марта воздушные потоки окончательно изменятся на северо-западные. На территорию Украины будет поступать арктический воздух с севера.

Температура снизится. Так, с понедельника ночью -1 – -8 градусов. Днем 0 – +6 градусов.

Наталья Птуха заметила, что выходные, 15 – 16 марта, и до конца этой рабочей недели морозы ночью все же остаются. Впрочем, после 20 марта они уже будут иметь тенденцию к ослаблению.

Несмотря на ночные морозы, дневная температура все же останется плюсовой, отметила синоптик. Поэтому, как только осадки прекратятся, конечно, будет уже весеннее солнышко, которое достаточно интенсивно будет прогревать приземный слой воздуха.

Пока, по расчетам, которые есть на сегодня (14 марта – 24 Канал), не ожидается резкое потепление. Просто после 20 марта уже идет тенденция к повышению. Такое очень медленное, но надеемся, что уже более стабильное, чем сейчас,

– отметила Наталья Птуха.

Представительница Укргидрометцентра также ответила, насколько нормальными являются такие перепады температуры почти на 20 градусов. Констатировала, конечно, перепады в течение недели большие.

В то же время отметила, резким, очень аномальным, который может повлиять на людей, считается перепад, например, более чем 10 градусов в течение 12 часов. Впрочем, сейчас, когда синоптический процесс идет несколько дней, это нормально.

Такие перепады температуры воздуха иногда наблюдаются, особенно в марте. Я еще в начале подчеркивала, чтобы это тепло не вводило нас в заблуждение, не расслабляло. Потому что март – переходный месяц на стыке холодного и теплого сезонов,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Добавила, марту могут быть присущи как такие высокие температуры, что почти приближаются к летним, так и зимние проявления. Впрочем, это мы наблюдаем из года в год.

"Ничего такого, чего-то очень чрезвычайного здесь нет. Просто такие погодные условия в марте бывают", – подытожила синоптик.