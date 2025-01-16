Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Когда будет идти снег

В четверг, 16 января, в Украине без существенных осадков. Только на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой снег. В течение суток от -2 до +3 градусов, однако, в Карпатах ночью -5 – -10. На Юге ночью -2 – -7, днем +1 – +6 градусов.

В пятницу в Украине, кроме западных областей, небольшой дождь и мокрый снег, в субботу преимущественно без осадков, только в восточных и южных областях ночью местами небольшой мокрый снег,

– отметили синоптики.

Добавили, температура воздуха ночью от +2 до -3 градусов, днем +1 – +4, но на Юге, 18 января и в западных областях до +7 градусов.

В ближайшие трое суток на дорогах страны, кроме южных областей, местами гололедица. Ветер западный и северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.