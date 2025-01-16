Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Коли буде йти сніг

У четвер, 16 січня, в Україні без істотних опадів. Тільки на Закарпатті та Прикарпатті подекуди невеликий сніг. Протягом доби від -2 до +3 градусів, однак, у Карпатах вночі -5 – -10. На Півдні вночі -2 – -7, вдень +1 – +6 градусів.

У п'ятницю в Україні, крім західних областей, невеликий дощ та мокрий сніг, в суботу переважно без опадів, лише у східних та південних областях вночі місцями невеликий мокрий сніг,

– зазначили синоптики.

Додали, температура повітря вночі від +2 до -3 градусів, вдень +1 – +4, але на Півдні, 18 січня й у західних областях до +7 градусів.

У найближчі три доби на дорогах країни, крім південних областей, подекуди ожеледиця. Вітер західний та північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.